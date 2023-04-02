В Минобороны рассказали, сколько за неделю уничтожено российских военных

В течение недели, с 27 марта по 2 апреля, ВСУ ликвидировали 4 тыс. российских оккупантов. Также уничтожены 224 единицы вооружения и военной техники врага.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Александр Павлюк.

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск, отметил представитель министерства. Кроме того, по его словам, украинские защитники сбили один самолет окупантов и 33 БпЛА.

Потери РФ в технике за неделю:

23 танка,

39 боевых бронированных машин,

56 артиллерийских систем,

5 РСЗО,

2 установки ПВО,

51 единица автотехники,

14 единиц спецтехники.

Напомним, по данным Генштаба, от 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 174 550 солдат армии Российской Федерации. Только за минувшие сутки, 1 апреля, ликвидировано еще 560 военных.

К слову, британский министр обороны Бен Уоллес рассказал о потерях России. Так, по меньшей мере 220 тысяч российских военных уже погибли или получили ранения в Украине.

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