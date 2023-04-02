В Минобороны рассказали, сколько за неделю уничтожено российских военных

Сбит один самолет окупантов.
В течение недели, с 27 марта по 2 апреля, ВСУ ликвидировали 4 тыс. российских оккупантов. Также уничтожены 224 единицы вооружения и военной техники врага.
Об этом сообщил первый замминистра обороны Александр Павлюк.
Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск, отметил представитель министерства. Кроме того, по его словам, украинские защитники сбили один самолет окупантов и 33 БпЛА.
Потери РФ в технике за неделю:
- 23 танка,
- 39 боевых бронированных машин,
- 56 артиллерийских систем,
- 5 РСЗО,
- 2 установки ПВО,
- 51 единица автотехники,
- 14 единиц спецтехники.
Напомним, по данным Генштаба, от 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 174 550 солдат армии Российской Федерации. Только за минувшие сутки, 1 апреля, ликвидировано еще 560 военных.
К слову, британский министр обороны Бен Уоллес рассказал о потерях России. Так, по меньшей мере 220 тысяч российских военных уже погибли или получили ранения в Украине.
Читайте также:
- Россияне накапливают технику вблизи Верхнеторецкого: чем это чревато
- Алкоголь и переохлаждение: британская разведка рассказала о причинах потерь РФ
- Темпы штурмов россиян в районе Бахмута существенно снизились – американские аналитики