В Минобороны рассказали, сколько женщин-военнослужащих погибли на войне против РФ

В настоящее время в ВСУ проходят службу 59 тысяч 786 женщин.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в борьбе с российскими захватчиками погибла 101 женщина-военнослужащая.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время Украинского женского конгресса.

"Погибла 101 женщина-военнослужащая. Пропали без вести — 50, ранены более 100. 50 женщин уже отмечены государственными наградами, получили звание Героев Украины, к сожалению, посмертно", — сообщил министр.

По информации Минобороны, в настоящее время в ВСУ проходят службу 59 тысяч 786 женщин. Из них 41 тысяча – это военнослужащие и почти 19 тысяч – гражданские работницы. Непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5 тысяч женщин.

Резников напомнил, что на 20 июля в ВСУ насчитывалось 38 629 женщин-военнослужащих. Поэтому сейчас можно с уверенностью говорить о динамике увеличения количества женщин среди украинских защитников.

Ранее Елена Зеленская в интервью BBC рассказала о том, как война изменила жизнь украинок. Также Елена Зеленская заявила, что роль женщины в войне сейчас очень велика в Украине. Поэтому наше государство нельзя назвать патриархальным обществом.

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