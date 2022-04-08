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В Минобороны рассказали, существует ли до сих пор угроза привлечения белорусских военных к войне против Украины

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В Минобороны рассказали, существует ли до сих пор угроза привлечения белорусских военных к войне против Украины

Associated Press

Также, по данным Минобороны Украины, остается высокой вероятность нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Беларуси.

Угроза участия белорусских вооруженных сил в войне России против Украины сохраняется.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

"Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к войне против Украины. Определенные подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Также остается высокой вероятность нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Беларуси ", — рассказал Мотузяник.

По его словам, после восстановления боеспособности ожидается опрокидывание подразделений восточного военного округа в Белгородскую область (Россия).

"Отдельные подразделения вооруженных сил России, которые были выведены из Полесского операционного района, находятся на территории Беларуси. Ожидается перемещение подразделений восточного военного округа в Белгородскую область после восстановления их боеспособности. В то же время противник покидает часть сил и средств на территории Беларуси для ведения демонстрационных действий", – добавил Мотузяник.

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