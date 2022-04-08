В Минобороны рассказали, существует ли до сих пор угроза привлечения белорусских военных к войне против Украины

В Минобороны рассказали, существует ли до сих пор угроза привлечения белорусских военных к войне против Украины

Также, по данным Минобороны Украины, остается высокой вероятность нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Беларуси.

Угроза участия белорусских вооруженных сил в войне России против Украины сохраняется.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

Также читайте Российский правительственный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии

"Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к войне против Украины. Определенные подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Также остается высокой вероятность нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Беларуси ", — рассказал Мотузяник.

По его словам, после восстановления боеспособности ожидается опрокидывание подразделений восточного военного округа в Белгородскую область (Россия).

"Отдельные подразделения вооруженных сил России, которые были выведены из Полесского операционного района, находятся на территории Беларуси. Ожидается перемещение подразделений восточного военного округа в Белгородскую область после восстановления их боеспособности. В то же время противник покидает часть сил и средств на территории Беларуси для ведения демонстрационных действий", – добавил Мотузяник.

Читайте также: