В Минобороны РФ цинично обвинили Украину в нарушении "рождественского перемирия"

В России обвиняли украинскую армию в обстрелах, в то же время умалчивают, что сами оккупанты даже не собирались соблюдать "перемирие".

В Министерстве обороны Российской Федерации ожидаемо обвинили Украину в несоблюдении режима "прекращения огня" на Рождество, предложенное главой Кремля Путиным.

Об этом говорится в сводке Минобороны страны-агрессора РФ.

"Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", — говорится в сообщении оборонного ведомства государства-террориста.

Напомним, 5 января хозяин Кремля Владимир Путин инициировал в одностороннем порядке 36-часовое прекращение огня в Украине – рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Украинские власти не восприняли предложение Кремля — президент Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет "использовать Рождество как прикрытие " для реализации своих захватнических планов.

Военный обозреватель Денис Попович в эфире канала "Freeдом" выразил мнение, что российские оккупанты могут использовать "перемирие" для перегруппировки сил на одном из направлений фронта. Также, по его словам, инициатива Путина будет использована в пропагандистских целях.

Между тем эксперт по экономическим и политическим вопросам Георгий Биркадзе считает, что оккупанты пытаются притормозить активные действия ВСУ на фронте.

Штайнмайер возмущен призывами к перемирию Украины с Россией

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