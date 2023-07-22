В Минобороны РФ цинично отчитались об "успехах" атаки на Львов 6 июля

В российском Министерстве обороны прокомментировали ракетные удары, которые ночью против 6 июля нанесли по Львову.

В возведении министерства отчитались об "успехах" удара "высокоточным оружием".

Ведомство страны-агрессорки России сообщает по "групповому удару" по Львову. оккупанты отмечают, что атаковали "высокоточным оружием большой дальности морского базирования". Они распространили информацию, что якобы нанесли удар по "академии сухопутных войск ВСУ", где уничтожили "большое количество польских и немецких наемников".

В РФ заявляют, что с начала так называемой "специальной военной операции" было уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Кроме того, отчитываются россияне, якобы еще 4910 наемников скрылись из районов боевых действий, оставив Украину.

Ракетный удар по Львову 6 июля

Напомним, во Львовской области ночью 6 июля была объявлена воздушная тревога. В областном центре произошли взрывы. Местные власти сообщили, что захватчики ночью атаковали Львов.

По словам мэра города Андрея Садового, ночная атака по Львову стала самой большой с начала войны. Было попадание в жилые кварталы. В результате атаки повреждены человеческие помещения и объект критической инфраструктуры. Около 60 семей потеряли жилье. Погибли десять человек.

В ВСУ рассказали об ударе "Калибрамы" по Львову. Силы ПВО уничтожили семь вражеских ракет из десяти. Впрочем, произошли попадания. В ПС сообщили, что сначала были направлены в сторону Киева, однако внезапно сменили курс.

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