В Минобороны РФ намекнули, что мира не будет, и назвали задачи армии на 2026 год
Глава российского ведомства говорит, что руссийская армия продолжит воевать.
Министр обороны РФ Андрей Билоусов заявил, что ключевой задачей российской армии на 2026 год станет сохранение и наращивание набранных темпов наступления.
Такое заявление он сделал сегодня, 17 декабря, выступая на расширенной коллегии военного ведомства.
По его словам, «достигнутые результаты требуют дальнейшего развития и системной работы по всем направлениям».
Белоусов подчеркнул, что выполнение поставленной задачи будет обеспечиваться за счет планомерной реализации принятых решений.
Ранее Владимир Путин заявил, что по всем направлениям в зоне проведения так называемой «Специальной военной операции» российские Вооруженные силы «увеличивают темп наступления».