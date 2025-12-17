В Минобороны РФ намекнули, что мира не будет, и назвали задачи армии на 2026 год

Андрей Белоусов / © Associated Press

Министр обороны РФ Андрей Билоусов заявил, что ключевой задачей российской армии на 2026 год станет сохранение и наращивание набранных темпов наступления.

Такое заявление он сделал сегодня, 17 декабря, выступая на расширенной коллегии военного ведомства.

По его словам, «достигнутые результаты требуют дальнейшего развития и системной работы по всем направлениям».

Белоусов подчеркнул, что выполнение поставленной задачи будет обеспечиваться за счет планомерной реализации принятых решений.

Ранее Владимир Путин заявил, что по всем направлениям в зоне проведения так называемой «Специальной военной операции» российские Вооруженные силы «увеличивают темп наступления».