В Минобороны РФ назвали официальное количество погибших на крейсере "Москва": цифра удивила

Россияне подтверждают гибель только одного военнослужащего.

В Министерстве обороны Российской Федерации признали смерть только одного военнослужащего на крейсере "Москва". В то же время, россияне утверждают, что причиной потери флагмана российского Черноморского флота стал пожар, причину которого не называют.

Как сообщают российские пропагандисты со ссылкой на официальное заявление Минобороны страны-агрессора, кроме одного погибшего моряка, еще 27 числятся пропавшими без вести.

"Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы из крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", — говорится в сообщении.

Ранее руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на крейсере "Москва" погиб старший мичман, старшина котельной команды Иван Вахрушев. Его уже похоронили.

Украинские военные попали ракетами во вражеский крейсер «Москва»

Напомним, что ракетный крейсер "Москва" получил ракетные удары 13 апреля. После попадания двух ракет "Нептун" на судне начался пожар, он наклонился и начал тонуть. На борту в момент атаки могли находиться 510 членов экипажа.

Читайте также: