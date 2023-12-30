В Минобороны РФ назвали причину взрывов в Белгороде: сработала ПВО

Взрывы в российском городе Белгород, прозвучавшие в субботу, 30 декабря, и вызвавшие разрушение, в Минобороны государства-агрессора объяснили падением обломков сбитых украинских ракет и реактивных снарядов.

В официальном сообщении военного ведомства РФ подтвердили, что жители города пострадали в результате работы российской ПВО, которая, вероятно, сбила некоторые ракеты, нацеленные на военные объекты на территории Белгородской области.

По словам спикеров Минобороны РФ, Силы обороны Украины якобы нанесли удар ракетами "Ольха" и реактивными снарядами "Vampire" чешского производства.

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“Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большинство реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве государства-агрессора сообщили о 14 погибших и 108 пострадавших в результате непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны.

Напомним, ранее в украинских спецслужбах также сообщили, что причиной взрывов в российском Белгороде стала работа российской ПВО, в результате которой обломки упали прямо в центре города.

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