В Минобороны РФ не хотят поверить в сбитие над Киевом ракеты "Кинжал": рассказывают о "маневре"

В военном ведомстве государства-агрессорки истерически утверждают, что американский ЗРК не способен перехватывать такие цели.

Минобороны Российской Федерации отказывается поверить в то, что американская система противоракетной обороны Patriot сумела перехватить и поразить российскую ракету "Кинжал", которой государство-агрессорка атаковало столицу Украины.

Об этом сообщают пропагандисты из РИА Новости со ссылкой на собственные источники в российском военном ведомстве.

Неназванный собеседник пропагандистского агентства заявил, что скорость полета "Кинжала" превышает предельные режимы поставленных Киеву средств ПВО, а на конечном участке полета ракета еще и совершает хитрый маневр, после которого практически вертикально заходит на цель. Эти факторы якобы делают невозможным перехват российского "супероружия".

Источник российских пропагандистов не уточнил, запрограммирована ли расхваленная пропагандой российская ракета, кроме "маневра", еще и на "жест доброй воли", в результате которого она самоликвидируется, увидев ЗРК Patriot.

Напомним, Воздушные силы Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot в небе над Киевом в ночь на 4 мая. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории РФ.

В Пентагоне информацию о сбивании российской ракеты подтвердили.

Военный эксперт Роман Свитан высказал предположение, что Россия планировала ударить высокоточной ракетой "Кинжал", сбитой ЗРК Patriot, по Верховной Раде.

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