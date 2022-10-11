В минобороны РФ отчитались о "поражении назначенных объектов" в Украине

Российские оккупанты второй день подряд массированно обстреливают всю территорию Украины. Запускают ракеты орки из стратегических самолетов и кораблей.
Военные преступники РФ второй день подряд терроризируют Украину. Они обстреливают ракетами большой дальности гражданские объекты.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Там с гордостью отмечают, что оккупанты обстреливают мирных людей, гражданские и критические объекты по всей Украине. Бьют военные преступники РФ из стратегической авиации и кораблей.
В то же время россиянам минобороны РФ врет, что наносит удары по военным и энергетическим объектам.
“Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в Днепропетровске и Павлограде Днепропетровской области, 5 складов вооружения, в том числе объединенной группировки украинских войск "Приморье" возле Николаева", — сказали в минобороны РФ.
Интересно, что оккупанты до сих пор не поняли, что в Украине нет города "Днепропетровск".
Напомним, что Россия перекидывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
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