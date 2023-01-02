В Минобороны РФ подтвердили удар по казарме в Макеевке и назвали число погибших

Министерство обороны РФ прокомментировало удар по месту расположения мобилизованных в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Министерство обороны России заявило, что в результате удара в ночь на 1 января по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли 63 военных.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

"Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка. В результате поражения пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих", — говорится в сообщении.

В Генштабе Вооруженных сил Украины информацию об ударе по зданию пока не подтвердили.

Как пишет Telegram-канал Astra, в разрушенном при обстреле ПТУ могли размещаться мобилизованные из Самарской области

Так, в паблике "Мобилизация | Самарская область 2022" появилась публикация с номером телефона горячей линии "по событиям 44 полка в Макеевке".

Родственникам мобилизованных, которые не могут выйти на связь с русскими солдатами, предлагается предоставить ФИО, год рождения и личный номер военного.

Ранее сообщалось, что там могли дислоцироваться мобилизованные из Саратовской области.

Удар по базе оккупантов в Макеевке

В ночь на 1 января, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты русской армии.

Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

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