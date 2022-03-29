В Минобороны РФ пообещали, что оккупанты кардинально снизят военную активность на двух направлениях в Украине

В Минобороны РФ пообещали, что оккупанты кардинально снизят военную активность на двух направлениях в Украине

В России говорят, что переговоры были конструктивны.

Заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин заявил, что оккупанты сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Об этом он сказал на брифинге по результатам переговоров с Украиной в Стамбуле.

Также читайте РФ предложила провести переговоры Путина и Зеленского: когда они могут встретиться

По его словам, переговоры РФ и Украины были конструктивны. Россия, как уточнил Фомин, получила от Украины в Стамбуле понятно сформулированную позицию.

"С учетом оговоренных сегодня принципов Минобороны России с целью повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Исходя из этого, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы", – заявил он.

Все детали россияне обещают сообщить по возвращении их делегации в Москву.

Читайте также: