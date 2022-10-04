В Минобороны РФ признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге

Украинские военные выбили войска РФ почти по всей территории Харьковской области. Также оккупанты заявили о большом отступлении на севере Херсонской области.

В Минобороны России признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге Херсонской области.

Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства.

На карте боевых действий в Украине, опубликованной Минобороны РФ, можно заключить об отступлении оккупационной армии почти со всей территории Харьковщины.

Также россияне признали большое отступление к северу от Херсона. При этом отступление в северной части Херсонщины, зафиксированное на картах оборонного ведомства, оказалось более существенным, чем на разных картах ОМП.

Накануне на карте линия фронта проходила в районе поселений Давидов Брид, Добрянка и Золотая Балка. Во вторник Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно к линии между Давидовым Бродом и Дудчанами. Таким образом линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 километров.

Напомним, что украинские защитники показали, как уничтожили вражеский склад боеприпасов Харьковщины.