В Минобороны РФ прокомментировали отступление окупантов под Бахмутом: что они придумали

Для россиян тяжелая ситуация в районах населенных пунктов Красное и Богдановка на Бахмутском направлении.

В Министерстве обороны России заявили, что их военные не потеряли оккупированные территории под Бахмутом, а перешли к "более выгодным позициям".

Об этом говорится в строительстве Минобороны РФ.

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"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами Бахмута. Подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны", - говорится в сообщении.

Там пожаловались, что наиболее сложная обстановка складывалась для россиян в районах населенных пунктов Красное и Богдановка на Бахмутском направлении, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ.

Контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении

В Министерстве обороны Украины сообщили, что через несколько дней наступления Силы обороны отбили на Бахмутском направлении почти 20 кв. км. По состоянию на 17 мая эти позиции не утрачены, а на отдельных участках есть продвижение. Где именно – пока не раскрыли названия.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что за прошедшие сутки украинские военные продвинулись до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления.

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