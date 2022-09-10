В Минобороны РФ впервые прокомментировали разгром своих военных в Харьковской области: как оправдывают позорное поражение

В Министерстве обороны РФ бегство своих войск из Харьковской области объяснили так называемой операцией "сворачивания".

Как заявляют в России, якобы военное руководство РФ решило "перегруппировать" свои подразделения в районах Балаклеи и Изюма "для наращивания усилий в Донецком направлении".

С таким заявлением выступил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу, 10 сентября, пишут российские средства массовой пропаганды.

"В течение трех суток проведена операция по сворачиванию и организованной переброске изюмско-баллаклейской группировки войск на территорию "ДНР". Проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", — оправдывается оборонное ведомство страны-агрессора.

Отметим, что Вооруженные силы уверенно развивают контрнаступление на Харьковском направлении и освобождают населенные пункты от оккупантов. Днем 10 сентября Служба безопасности Украины подтвердила увольнение Купянска в Харьковской области. Ведомство разместило фото со спецназначенцами ЦСО "А" в городе.

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