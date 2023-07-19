В Минобороны РФ заявили, что будут считать суда с украинским зерном "перевозчиками оружия"

Российские агрессоры объявили морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря, временно опасными для судоходства.

В Минобороны РФ заявили, что любое судно, направляющееся в украинские порты, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ Telegram.

"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 по московскому времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения" говорится в сообщении.

Кроме того, в российском Минобороны отметили, что все суда, которые будут направляться в украинские порты, будут рассматриваться как привлеченные к российско-украинской войне на стороне Украины.

Также российские агрессоры объявили морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря, временно опасными для судоходства. Россия направила соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал основные пути для зернового коридора без России после того, как в стране-агрессорке заявили о выходе из "зернового соглашения".

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина создаст временный маршрут, чтобы продолжить экспорт продовольствия по Черному морю после выхода России из "зернового соглашения".

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