В России заявили о "спланированном уходе" своей армии на Харьковщине: у Зеленского отреагировали

Вооруженные силы успешно наступают на Харьковщине и увольняют один за другим населенные пункты. У российских пропагандистов паника. Одна группа удивлена армией Украины и ищет оправдание провалам ВС РФ и называет это "спланированным уходом", другая обвиняет свою армию в неумении воевать

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что подобными заявлениями Россия ищет "оправдание" так называемому "спланированному уходу" путинской армии.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Так говорят, что это планировалось. Как они говорят, "спланированный уход", затягивание украинских Вооруженных Сил в какой-нибудь капкан", — заметил он.

Подоляк подчеркнул, что это не значит, что победа Украины будет уже очень скоро. По его словам, украинская армия только начала путь по освобождению оккупированных украинских территорий.

"Мы ведь понимаем, что это очень трудный путь, по которому только начинаем идти", — добавил он.

Напомним, 8 сентября стало известно, что в Харьковской области ВСУ уволили более 20 населенных пунктов. Спецоперация по деоккупации украинских территорий продолжается.

Как ранее сообщил глава государства Владимир Зеленский, с 1 сентября ВСУ уволили более 1000 квадратных километров украинской территории. Он добавил, что в рамках продолжающихся оборонных операций украинские военные уволили уже десятки населенных пунктов.

Зеленский: Освободили уже десятки населенных пунктов

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