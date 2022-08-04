В Минобороны сделали заявление о количестве погибших защитников Украины

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли тысячи украинских защитников.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что потери ВСУ значительно меньше, чем у страны-агрессора.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.

"Мы говорим о том, что погибшие есть с обеих сторон. Мы говорим о том, что с украинской стороны гораздо меньше погибших, чем с российской. И мы можем сказать, что это тысячи. То есть это не сотни", – заявила Маляр.

Она отметила, что украинские власти будут продолжать соблюдать основные правила распространения информации во время войны. В частности, точное количество погибших украинских военных не будет разглашаться.

Ранее Маляр заявила, что информация о количестве погибших защитников Украины является государственной тайной. Эти данные станут доступны только после завершения войны.

Отметим, украинские защитники за более 5 месяцев войны уже уничтожили более 41 тысячи российских оккупантов. Потери армии страны-агрессора в Украине превышают потери США за восемь лет войны в Ираке. Более того, войска РФ испытывают кадровые проблемы. Ведь среди оккупантов мало желающих воевать в Украине.

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