В Минобороны сделали заявление о контрнаступлении: "Объявления о начале не будет"

В Минобороны заявили, что Украина не будет объявлять о начале контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины на фронте.

Об этом говорится в Telegram-канале заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", – написала Маляр.

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Накануне в Минобороны сообщили, что намиры Украины по контрнаступлению против российских оккупантов идут по плану, несмотря на мощную волну ракетных и беспилотных атак по всей стране в последние недели.

Подготовка к контрнаступлению: что известно

Украинское политическое и военное командование неоднократно заявляло о подготовке наших воинов к контрнаступлению с целью продолжения освобождения территорий Украины от российских оккупантов.

В то же время в США говорят, что контрнаступление украинских войск будет стремительным, а его кульминация может наступить уже через 72-96 часов после начала, и Россия понесет масштабные потери.

Между тем, украинские саперы уже несколько недель проводят работу по разминированию территорий перед возможным началом контрнаступления.

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