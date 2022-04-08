В Минобороны сообщили о ситуации на Восточном направлении, где враг пытается оккупировать территории Украины

В Минобороны сообщили о ситуации на Восточном направлении, где враг пытается оккупировать территории Украины

В Донецкую область Россия продолжает перебрасывать резервы для наступления, сообщают в Минобороны Украины.

За минувшие сутки, 7 апреля, в Луганской и Донецкой областях ВСУ отбили 7 вражеских атак. Конкретно на Восточном направлении сосредоточены главные усилия пришествия противника.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Также читайте Держали в плену двое суток: на Херсонщине оккупанты отпустили многодетную мать

По его словам, целью наступления является установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

По данным Минобороны, в определенные районы Донецкой области перемещаются российские подразделения, выведенные из Полесского и Северского операционных районов, продолжается переброска на территорию Украины дополнительных российских резервов.

Также, как сообщил Мотузяник, 7 апреля три российских бомбардировочных Су-24М привлекались к ракетно-бомбовым ударам по гражданским и военным объектам в Донецкой области.

"Штурмовые действия на линии столкновения продолжаются. Основные усилия направлены на захват населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее и Новобахмутовка, установлении полного контроля на Мариуполем и овладении рубежом Угледар-Марьинко", — сказал Мотузяник.

Читайте также: