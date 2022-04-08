В Минобороны сообщили о ситуации на Восточном направлении, где враг пытается оккупировать территории Украины

В Донецкую область Россия продолжает перебрасывать резервы для наступления, сообщают в Минобороны Украины.
За минувшие сутки, 7 апреля, в Луганской и Донецкой областях ВСУ отбили 7 вражеских атак. Конкретно на Восточном направлении сосредоточены главные усилия пришествия противника.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
По его словам, целью наступления является установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.
По данным Минобороны, в определенные районы Донецкой области перемещаются российские подразделения, выведенные из Полесского и Северского операционных районов, продолжается переброска на территорию Украины дополнительных российских резервов.
Также, как сообщил Мотузяник, 7 апреля три российских бомбардировочных Су-24М привлекались к ракетно-бомбовым ударам по гражданским и военным объектам в Донецкой области.
"Штурмовые действия на линии столкновения продолжаются. Основные усилия направлены на захват населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее и Новобахмутовка, установлении полного контроля на Мариуполем и овладении рубежом Угледар-Марьинко", — сказал Мотузяник.
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