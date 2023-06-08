В Минобороны сообщили о ситуации в предполагаемом месте начала контрнаступления

Армия РФ в этом направлении перешла в активную оборону.

В четверг, 8 июня, издание The Washington Post со ссылкой на четырех должностных лиц в ВСУ, говоривших на условиях анонимности, сообщило о начале контрнаступления ВСУ.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации в Ореховом (Запорожская область) где ВСУ, предположительно, ведут контрнаступление.

По данным чиновницы, армия РФ в этом направлении перешла в активную оборону.

"На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне", – написала Маляр.

Отмечается, что, несмотря на попытки врага развернуть наступление на Бахмутском направлении, активные бои продолжаются. схожая ситуация наблюдается на Авдеевском и Лиманском направлениях.

"На Купянском и Шахтерском россияне наносят авиационные удары, а также обстреливают территории. На юге Украины продолжаются боевые столкновения за поселок Великая Новоселка (это Новопавловское направление)", — дополнила Маляр.

Тем временем группа членов Палаты представителей США усиливает давление на администрацию Байдена по отправке Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

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