В Минобороны сообщили, почему оккупанты уменьшили обстрелы на востоке

На востоке Украины несколько снизилась активность российских оккупационных войск. А ведь армия РФ пытается восстановить свои силы.

Об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Если следить за цифрами, то по определенным участкам мы видим снижение активности врага. У нас это наблюдается на Купянском и Лиманском направлении. Там снижается количество обстрелов. Но это совсем не значит, что враг отступил от своих планов", — подчеркнула она. .

По словам Маляр, в настоящее время военные страны-агрессорки восстанавливают свои силы, пополняют утраченную технику, уничтоженную украинскими защитниками.

Тем временем Вооруженные силы Украины делают все, чтобы оккупанты не имели возможности восстановиться и двигаться вперед.

Напомним, аналитики Института войны в своем отчете сообщили, что ВСУ вытеснили оккупантов с нескольких позиций и продвинулись у Бахмута. В частности, россияне вытеснены с позиций вблизи Миньковки и Дубово-Василовки,

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