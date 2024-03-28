В Минобороны сообщили, сколько кибератак СБУ нейтрализовала с начала войны

С начала полномасштабной войны против РФ специалисты СБУ нейтрализовали почти 10 тысяч кибератак. Об этом на фоне инициации работы по определению понятия "кибервойна" на законодательном уровне, сообщили в Минобороны Украины.

Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала об этом 28 марта, сообщает в Telegram-канале Минобороны.

"Минобороны инициировало научно-исследовательскую работу по определению понятия кибервойны, проводимой Академией СБУ. Убеждена, что эти наработки позволят нам вместе с другими государственными органами выйти с законодательными предложениями уже в конце 2024 года", — заявила Черногоренко.

В Минобороны подчеркнули, что действия россиян в киберпространстве системны и направлены не только на Украину, но и на ее союзников. Поэтому после определения понятия "кибервойна" планируется международное признание кибератак как акта войны в правовом поле.

Напомним, ГУР совершила атаку на сервер государственной власти России. Нарушена работа нескольких правительственных сайтов с доменом gov.ru.

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