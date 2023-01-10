В Минобороны США не подтвердили заявления России об ударах по казармам ВСУ в Краматорске

В Пентагоне подчеркнули, что заявления российского военного ведомства следует воспринимать с недоверием.

США не могут подтвердить или опровергнуть заявление Минобороны РФ, что якобы российские военные уничтожили пункт дислокации военных ВСУ в Краматорске.

Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает "Голос Америки".

"Каждое утро я прихожу и узнаю, что россияне утверждали, что стреляли во что-то. Впоследствии мы узнаем, что они этого не делали", — сказал представитель Пентагона.

В Министерстве обороны США заявили, что заявления российского военного ведомства следует воспринимать с недоверием.

"Поэтому я призываю вас воспринять это с долей недоверия. И я не говорю, что они этого не сделали. Я просто говорю, вы знаете, их заявления были преимущественно преувеличены", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские пропагандистские военные блоггеры и корреспонденты раскритиковали заявление Минобороны РФ, что российские силы провели "операцию возмездия", назвав ее фейковой.

Кроме того, мы ранее информировали, что западные СМИ опровергают заявления террористического Минобороны РФ об ударах "по казармам ВСУ в Краматорске", которыми россияне якобы "отомстили" за обстрел захватчиков в Макеевке.

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