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В Минобороны США считают, что ВСУ могут отвоевать территории, оккупированные Россией — СNN

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В Минобороны США считают, что ВСУ могут отвоевать территории, оккупированные Россией — СNN

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В США отметили, что им ничего неизвестно о планах украинского военного руководства.

Вооруженные силы Украины могут отвоевать территории, которые недавно захватили российские оккупанты.

Об этом в комментарии СNN заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны в комментарии СNN.

Он отметил, что украинцы борются на возвращение Херсона, а также начали оттеснять российские силы с северо-востока Николаева, чтобы передислоцироваться к югу от города.

В США отметили, что им ничего неизвестно о планах украинского военного руководства, однако считают, что украинцы ловко воюют с армией РФ.

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