В Минобороны США считают, что ВСУ могут отвоевать территории, оккупированные Россией — СNN

В США отметили, что им ничего неизвестно о планах украинского военного руководства.
Вооруженные силы Украины могут отвоевать территории, которые недавно захватили российские оккупанты.
Об этом в комментарии СNN заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны в комментарии СNN.
Он отметил, что украинцы борются на возвращение Херсона, а также начали оттеснять российские силы с северо-востока Николаева, чтобы передислоцироваться к югу от города.
В США отметили, что им ничего неизвестно о планах украинского военного руководства, однако считают, что украинцы ловко воюют с армией РФ.
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