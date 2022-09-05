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В Минобороны Украины заявили, что ПВО России неспособна эффективно противодействовать атакам ВСУ

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В Минобороны Украины заявили, что ПВО России неспособна эффективно противодействовать атакам ВСУ

Фото: скриншот с видео

Подразделения ВСУ не дают врагу возможности использовать украинскую инфраструктуру в своих интересах и держат под огневым поражением на юге соответствующие объекты.

Противовоздушная оборона России неспособна эффективно противодействовать атакам ВСУ.

Об этом на брифинге 5 сентября сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"То есть нанесенные удары были достаточно красноречивы — дали понять, что использовать, в частности, наши мосты врагу в своих целях не следует... При этом под поражение также попадает противовоздушная оборона врага, и она неспособна противодействовать эффективно", — отметила она.

Гуменюк добавила, что оккупанты, несмотря на риск для своей жизни, пытаются перевозить мостами тяжелую технику и боеприпасы. Следствием этого явилось разрушение определенных секций одного из мостов, поскольку они не выдержали нагрузки.

"Пока все эти артерии непроездные. Именно поэтому они (оккупанты) обустраивают альтернативные пути — паромные, понтонные переправы, баржевые переправы. И мы их тоже держим под огневым контролем", — заявила начальник ОКП сил обороны юга Украины, напомнив, что уже три понтонные переправы врага уничтожены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 194-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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