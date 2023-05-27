В Минобороны высмеяли цинические требования России для "завершения войны" против Украины

В Минобороны отреагировали на циничное заявление России.
Министерство обороны Украины высмеяло требования России по завершению войны против Украины. Там подчеркнули, что чем больше РФ проиграет, тем необоснованнее становятся ее требования.
Об этом говорится в сообщении Twitter.
"Чем больше россия разочаровывается и недовольна своей неспособностью достичь поставленных целей, тем необоснованнее становятся ее требования к Украине. Когда россия подпишет документ о своей капитуляции, последним требованием Кремля, скорее всего, будет повесить навесной замок на вход в Международный уголовный суд", – говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
Напомним, в Министерстве иностранных дел России выдвинули новые "условия" окончания войны. Так, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и НАТО и признает русский язык государственным.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что такие требования абсурдны и лишь подчеркивают недееспособность России.
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