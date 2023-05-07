В Минобороны высмеяли уничтожение россиянами памятника в Волчанске, который был издан за самолет НАТО

Уничтожение памятника было стратегически важной целью для Кремля.

Россияне уничтожили антикварный самолет чехословацкого производства Aero L-29 Delfin во время обстрела Волчанска в Харьковской области.

Об этом информирует Министерство обороны Украины в Twitter.

"Самолёт НАТО был сбит россиянами. Обстрел уничтожил антикварный самолет чехословацкого производства Aero L-29 Delfin (Maya), установленный на постаменте в Волчанске Харьковской области", — пишет прессслужба.

В Минобороны добавляют, что уничтожение памятника, было стратегически важной целью для Кремля.

Напомним, российские кафиры продолжают штурмы Бахмута и опрокидывают туда свои силы. Силы "кадыровцев" не стоит недооценивать, хотя они не смогут изменить оперативную ситуацию на поле боя.

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