В Минобороны высмеяли заявление россиян о якобы уничтожении ЗРК Patriot во время ночной ракетной атаки

Спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков при этом заявил, что "Кинжал" попал по Patriot.

Российское военное руководство заявило, что в ходе ночной ракетной атаки была уничтожена система ЗРК Patriot. В свою очередь в украинском Минобороны высмеяли подобное заявление россиян.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Напомним, что российские агрессоры атаковали Киев шестью аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в ночь на 16 мая. В результате успешной работы ВПЛ все ракеты были сбиты.

Спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков при этом заявил, что "Кинжал" попал по Patriot.

В Минобороны с юмором отреагировали на такое утверждение россиян.

"Пресслужба Минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; его государственные СМИ и пресс-секретарь Минобороны Конашенков более чем адекватны", – говорится в Twitter МО Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 16 мая российская армия нанесла удар по Киеву. Украинская ПВО сбила все вражеские ракеты и дроны, в том числе 6 "Кинжалов".

Кроме того, мы ранее информировали, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что несмотря на то, что украинская ПВО в очередной раз доказала способность сбивать "Кинжалы" и предотвратила самый кровавый день в военной истории Украины, врага это обстоятельство не остановит.

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