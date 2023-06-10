В Минобороны заинтриговали хорошими новостями с фронта: "Настроение хорошее"

В Минобороны отметили, что ждут самых свежих новостей с поля боя.
В Минобороны намекнули на хорошие новости на поле боя для Украины.
Радостное фото с заместителем командира 35 бригады морпехов Сергеем Олейником опубликовала в Телеграмм-канале заместитель министра обороны Маляр.
"Читаем самые свежие сведения с поля боя. Настроение хорошее. Все будет Украина. С Сергеем Олейником, заместителем комбрига знаменитой 35 бригады морской пехоты, которая сейчас героически сражается на востоке", — отметила Маляр.
Между тем, западная пресса отмечает, что атака Вооруженных сил Украины на армию РФ начинает набирать обороты. Несмотря на это, враг оказывает жесткое сопротивление.
Между тем, в Силах обороны сообщили, что Вооруженные силы Украины продвинулись на Бахмутском направлении до 1400 метров.
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