В Минобороны заинтриговали хорошими новостями с фронта: "Настроение хорошее"

В Минобороны отметили, что ждут самых свежих новостей с поля боя.

В Минобороны намекнули на хорошие новости на поле боя для Украины.

Радостное фото с заместителем командира 35 бригады морпехов Сергеем Олейником опубликовала в Телеграмм-канале заместитель министра обороны Маляр.

"Читаем самые свежие сведения с поля боя. Настроение хорошее. Все будет Украина. С Сергеем Олейником, заместителем комбрига знаменитой 35 бригады морской пехоты, которая сейчас героически сражается на востоке", — отметила Маляр.

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Между тем, западная пресса отмечает, что атака Вооруженных сил Украины на армию РФ начинает набирать обороты. Несмотря на это, враг оказывает жесткое сопротивление.

Между тем, в Силах обороны сообщили, что Вооруженные силы Украины продвинулись на Бахмутском направлении до 1400 метров.

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