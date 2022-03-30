В Минобороны заявили, что оккупанты продолжают обстреливать Харьков из артиллерии и наносить ракетно-бомбовые удары

Оккупанты и дальше блокируют Харьков.
Российские армейцы продолжают блокировать и обстреливать Харьков и н.п. Барвинково. Также оккупанты с помощью авиации пытаются прорвать оборону ВСУ в направлении Славянска.
Об этом спикер Министерства обороны сказал на брифинге 30 марта.
"Подразделения западного военного округа и северного флота РФ проводят перегруппировку и пополняют боекомплект. В районе южнее города Изюм подразделения оккупантов при поддержке авиации пытаются прорвать нашу оборону в направлении Славянска. Также россиян продолжают блокировать Харьков и наносят ракетно-бомбовые удары и проводят арт. города Харькова и населённого пункта Барвинково", — рассказал он.
Читайте также:
- РФ пытается установить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей — Минобороны
- Путинские планы по захвату всей Украины рушатся, но он не готов признать поражение – Каспаров
- В Харьковской области ВСУ уничтожили технику оккупантов (фото)
- Насилуют украинских детей и едят собак: СБУ перехватила разговор военных РФ (аудио)