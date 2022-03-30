В Минобороны заявили, что оккупанты продолжают обстреливать Харьков из артиллерии и наносить ракетно-бомбовые удары

В Минобороны заявили, что оккупанты продолжают обстреливать Харьков из артиллерии и наносить ракетно-бомбовые удары

Оккупанты и дальше блокируют Харьков.

Российские армейцы продолжают блокировать и обстреливать Харьков и н.п. Барвинково. Также оккупанты с помощью авиации пытаются прорвать оборону ВСУ в направлении Славянска.

Об этом спикер Министерства обороны сказал на брифинге 30 марта.

"Подразделения западного военного округа и северного флота РФ проводят перегруппировку и пополняют боекомплект. В районе южнее города Изюм подразделения оккупантов при поддержке авиации пытаются прорвать нашу оборону в направлении Славянска. Также россиян продолжают блокировать Харьков и наносят ракетно-бомбовые удары и проводят арт. города Харькова и населённого пункта Барвинково", — рассказал он.

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