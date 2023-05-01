В Минобразования ответили, будут ли учебные заведения проводить выпускные в этом году

В настоящее время в Украине действуют более 12 тысяч школ.

Учебные заведения в 2023 году будут самостоятельно решать, проводить ли выпускные вечера.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телемарафона.

По рекомендациям Министерства школам следует учитывать безопасность и организовывать торжества в соответствии с требованиями военного положения. Таким образом, администрация и учителя учебного заведения будут самостоятельно решать, проводить выпускной в конкретной школе.

"Таким образом, администрация и учителя учебного заведения будут самостоятельно решать, проводить ли выпускной в конкретной школе", — говорится в сообщении.

"Мы уверены, что большие празднования в военное время неуместны, но и детство у детей забирать не надо", — сказал он.

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По словам Витренко, в настоящее время в Украине действуют более 12 тысяч школ. Учитывая, что ситуация в районах остается разной, поэтому Минобразования рекомендует принимать решения о проведении выпускных на местах. Он добавил, что скорее всего на оккупированных территориях выпускных не будет, чтобы не подвергать опасности детей, родителей и учителей.

Напомним, новоназначенный глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что за март получил зарплату в 27 тысяч гривен — "неплохую" по сравнению с зарплатами учителей.

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