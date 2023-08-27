В Минприроды назвали огромную сумму ущерба, нанесенного Россия окружающей среде в Украине

Российская террористическая армия нанесла ущерб окружающей среде в Украине на 2 триллиона гривен. В целом с мая 2022 года сумма ущерба выросла в 5 раз.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Украинские природоохранники ведут учет по вреду окружающей среде, нанесенной российской террористической армией. В Министерстве природы обнародовали цифры, отметив, что они не окончательны, поскольку подсчет продолжается.

В мае 2022 года после освобождения Киевской области Россия нанесла природе ущерб на сумму 13,2 млрд гривен.

В августе 2022 года сумма ущерба увеличилась до 395 млрд гривен.

В декабре после освобождения Харьковщины, Херсона и из-за массированных ракетных ударов по Украине оккупанты нанесли природе ущерб на 1,5 трлн гривен.

В августе 2023 года сумма ущерба выросла до 2 триллионов гривен. Из-за теракта на Каховской ГЭС продолжаются обсчеты.

Напомним, по данным британской разведки, Украина ведет бои против России за господство над стратегически важными газовыми и нефтяными платформами в Черном море между Крымом и Одессой – так называемыми "вышками Бойко".

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