Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Минприроды назвали огромную сумму ущерба, нанесенного Россия окружающей среде в Украине

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
306
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Минприроды назвали огромную сумму ущерба, нанесенного Россия окружающей среде в Украине

Война России против Украины / Фото: Associated Press

Подсчет убытков продолжается.

Российская террористическая армия нанесла ущерб окружающей среде в Украине на 2 триллиона гривен. В целом с мая 2022 года сумма ущерба выросла в 5 раз.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Украинские природоохранники ведут учет по вреду окружающей среде, нанесенной российской террористической армией. В Министерстве природы обнародовали цифры, отметив, что они не окончательны, поскольку подсчет продолжается.

  • В мае 2022 года после освобождения Киевской области Россия нанесла природе ущерб на сумму 13,2 млрд гривен.
  • В августе 2022 года сумма ущерба увеличилась до 395 млрд гривен.
  • В декабре после освобождения Харьковщины, Херсона и из-за массированных ракетных ударов по Украине оккупанты нанесли природе ущерб на 1,5 трлн гривен.
  • В августе 2023 года сумма ущерба выросла до 2 триллионов гривен. Из-за теракта на Каховской ГЭС продолжаются обсчеты.

Напомним, по данным британской разведки, Украина ведет бои против России за господство над стратегически важными газовыми и нефтяными платформами в Черном море между Крымом и Одессой – так называемыми "вышками Бойко".

Читайте также:

Вспышка редкой болезни в Польше: вероятная российская диверсия

Вспышка редкой болезни в Польше: вероятная российская диверсия

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
306
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация