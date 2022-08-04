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В Минреинтеграции дали советы, как не стать жертвой торговли людьми за границей: инфографика

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В Минреинтеграции дали советы, как не стать жертвой торговли людьми за границей: инфографика

Фото: Associated Press

С февраля этого года из Украины, по данным ООН, уехало более 9 миллионов граждан.

Активизировались и торговцы людьми. В частности, в местах пересечения границы и в странах, принимающих беженцев. Учитывая это, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий дало украинцам советы, как не стать жертвой торговли людьми за границей.

Инструкцию с советами ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

"Торговля людьми (трафикинг) имеет разные формы: трудовая и сексуальная эксплуатация, вовлечение в попрошайничество или преступную деятельность, использование в вооруженных конфликтах и т.д. К сожалению, большинство жертв не подозревают о том, во что вовлечены", — отметили в МинТОТ.

В связи с этим украинцам советуют не доверять незнакомцам и никому не отдавать паспорт или другие документы, подтверждающие личность, держать их копии отдельно от оригиналов.

Как уберечься от трафикинга за границей? Советы в инфографике:

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Что делать, если человек потерялся за границей – читайте в материале ТСН.ua.

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