В Минреинтеграции обратились к украинцам с важным заявлением об обмену пленных

Процесс освобождения из плена или передачи тел погибших героев зависит только от переговоров с противоположной стороной, агрессором Россией. Любые публичные меры, передача данных о пропавших родственниках неофициальным интернет-ресурсам может помешать этому процессу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Иногда бессознательными действиями граждане могут нанести вред переговорному процессу, а в худшем случае – и своим близким. За подстрекательством в чатах, где общаются родственники пропавших и пленных, могут стоять вражеские спецслужбы, пытающиеся посеять раздор в нашем обществе. Для Украины каждый исчез Пленный защитник одинаково ценен. Мы боремся и будем бороться за возвращение каждого из них!", — сказал уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

В Минреинтеграции отметили, что публичные мероприятия, в частности, проведение акций, публикации в СМИ, не ускорят процесс освобождения из плена или передачи тел погибших героев. В этом деле решающими переговоры с противоположной стороной.

"Не передавайте никакие данные незнакомым людям, а также неофициальным интернет-ресурсам. Доверяйте только официальным структурам, которые делают все для того, чтобы вы поскорее смогли увидеть своих родных", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 января, когда Российская Федерация совершила массированную террористическую ракетную атаку по украинским городам, должен был состояться обмен пленными. Но российская сторона отказалась от проведения обмена, не сообщив о причинах.

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