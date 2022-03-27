В Минсоцполитике объяснили, кто из украинцев может считаться вынужденным переселенцем

Лазебна отметила, что вопрос того, кто является переселенцем, является важным уточнением.
Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, кто из украинцев может считаться переселенцем в условиях войны, которую развязала Россия.
Об этом она рассказала во время телемарафона, транслируемого и на 1+1.
По ее словам, вынужденным переселенцем может быть как переехавший в другой регион из-за войны, так и кто переселился в пределах области.
"Очень важное уточнение. Это не обязательно, чтобы человек переселился из одного региона, где ведут боевые действия, в другой регион. Это может быть перемещение в пределах одной области", – заявила Лазебная.
Напомним, Зеленский сообщил, сколько украинцев были вынуждены покинуть свои дома и убегать от войны.
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