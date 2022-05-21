В Минздраве назвали количество медицинских учреждений, временно находящихся под оккупацией

В Минздраве назвали количество медицинских учреждений, временно находящихся под оккупацией

Также под оккупацией россиян находятся более 20 бригад экстренной медицинской помощи.

На временно оккупированных территориях, контролируемых солдатами РФ, находятся 235 медицинских учреждений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе заседания правительства.

Также, по его словам, под оккупацией находятся более 20 бригад экстренной медицинской помощи, большинство из которых — в Херсонской области.

Министерство здравоохранения предоставило ряд рекомендаций по работе в условиях оккупации, также разрабатываются дополнительные указания совместно с СБУ.

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По словам министра, существуют значительные проблемы с обеспечением регионов во временной оккупации необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями. Россия уже не первую неделю блокирует поставки лекарств, в том числе и жизненно необходимых, с подконтрольных Украине территорий.

Виктор Ляшко также отметил, что продлен режим выплат медицинским учреждениям на временно оккупированных территориях, где есть надлежащая связь с руководством для проведения платежей.

Так, за период февраль-май медучреждения в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях по программе медицинских гарантий получили более 5,2 млрд грн. Еще 50 млн грн перечислено медучреждениям, финансируемым по субвенции.

Напомним, по Европе распространяется обезьянья оспа : опасную болезнь обнаружили уже в 11 странах.

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