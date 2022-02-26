В Минздраве подсчитали количество жертв в результате российского вторжения

Более тысячи человек стали жертвами боевых действий и российского вторжения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 198 человек погибли в результате боевых действий в результате торжения России в Украину.

Об этом он написал в своем Facebook.

"К сожалению, по оперативным данным, от рук захватчиков есть 198 погибших, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка", — написал Ляшко.

Ляшко также отметил, что ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь. "Никто не испугался и все мужественно смотрим в глаза врагу", – написал он. Медицинская система продолжает работать, министерство со своей стороны делает возможным, чтобы в больницах было все необходимое.

Он также заявил, что в настоящее время в Минздраве ищут бронежилеты для медиков.

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