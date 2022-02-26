В Минздраве подсчитали количество жертв в результате российского вторжения

Более тысячи человек стали жертвами боевых действий и российского вторжения.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 198 человек погибли в результате боевых действий в результате торжения России в Украину.
Об этом он написал в своем Facebook.
"К сожалению, по оперативным данным, от рук захватчиков есть 198 погибших, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка", — написал Ляшко.
Ляшко также отметил, что ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь. "Никто не испугался и все мужественно смотрим в глаза врагу", – написал он. Медицинская система продолжает работать, министерство со своей стороны делает возможным, чтобы в больницах было все необходимое.
Он также заявил, что в настоящее время в Минздраве ищут бронежилеты для медиков.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.