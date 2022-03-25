В мире заговорили о голоде без украинских зерновых, но для украинцев запасов хватит на годы

Лишь такого желаемого для россиян сахара у нас на полтора года "сладкой" жизни.

В правительстве уверяют, что у Украины есть большие запасы продовольствия. Даже если производство остановится, у нас есть все, чтобы избежать голода. А украинские аграрии Одесщины и Николаевщины уже вышли на посевную.

Об этом говорится в ТСН.

Украина – житница Европы и не только – от того, как пройдет посевная на украинских полях, без преувеличений зависит, будет ли, что есть в Северной и Центральной Африке, странах Азии и на Ближнем Востоке. В мире уже заговорили о массовом голоде, если война России против нашего государства затянется. Но понимают это пока далеко не все.

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Украина – это номер один в списке экспортеров подсолнечника, номер три среди производителей ячменя. В поставке кукурузы мы уступаем только Соединенным Штатам, Бразилии и Аргентине. И входим в первую пятерку мира по экспорту пшеницы. В прошлом году наши зерновые культуры накормили около 400 миллионов человек по всей планете – то есть в десять раз больше, чем живет в самой Украине. Россия стремится разрушить и их жизнь. Об этом прямо заявляет Генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Война в Украине уже нарушает цепи поставок и влечет за собой резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить массовый голод и крах глобальной продовольственной системы», — отметил он.

В то же время Генштаб предупреждает, что оккупанты целенаправленно уничтожают украинскую сельхозтехнику. Это можно было бы списать на месть нашим тракторным войскам, если бы не откровенное желание нажиться на войне так называемого президента Беларуси. «Зерно сегодня – практически новое золото или нефть. Может быть даже дороже. И поскольку один из главных поставщиков – Украина, вряд ли может провести посевную кампанию. Цены будут расти и дальше», — заявил он.

Единственное в чем не ошибся белорусский диктатор – цены на зерно. На мировом рынке они действительно подскочили с трехсот долларов за тонну до пятисот. Идеальное время для заработка украинских аграриев. Тем более что склады полны запасов. По данным Минагрополитики, у нас есть двухлетний запас кукурузы, подсолнечного масла у нас еще на 5 лет, а сахара – привет россиянам – хватит на полтора года вперед. Мы съедаем в пять раз меньше, чем производим.

Впрочем, это не значит, что проблем нет. Прежде всего из-за того, что логистические цепочки полностью разрушены. А это значит, что довезти продукты в супермаркеты или базары ежедневно становится сложнее. И вот такие сообщения: «Плохие новости. Во время обстрела Броварского района Киевской области, который в очередной раз сегодня устроили орки, сгорел овощной склад и мясной склад».

Впрочем, президент Украинского клуба аграрного бизнеса убеждает, Украина сможет сама себя прокормить. «У нас есть достаточные запасы на западе и в центре нашей страны, мы сможем точно продолжать наше производство. А вот странам, которые импортировали, будет очень сложно», — отметил Роман Сластена.

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Пшеница, а значит и хлеб, есть запас. Да и сходящих на полях озимых прямо сейчас, украинцам хватит с головой. Базовые украинские каши – до нового урожая запаса точно хватит. Сахар, несмотря на запасы на складах, сахарную свеклу уже засевают в центре и на западе страны. Масло даже кое-где подешевело. И это несмотря на то, что обычно подсолнух сажают на юге и востоке, где сейчас ведутся бои. «Подсолнуха у нас выращивается очень много. Мы всего 10 часть от того, что производим потребляем в виде подсолнечного масла», — добавляет Сластена.

Как и с мясом птицы. Крупнейший производитель курятины в стране готов продавать прямо со складов. Куда сложнее будет нам с овощами раннего урожая. Традиционно первые огурцы и помидоры из теплиц к нам шли из Херсона. Треть складов, где хранятся овощи борщового набора, тоже расположены там. «Но Херсон – это не 100 процентов того, что у нас было. У большинства не промышленный сектор, это у нас на огородах», — отмечает аграрий.

Так что на стол — точно хватит. Другое дело, что нынешний год кардинально изменит аграрную сферу целой страны.

Основная беда, говорят аграрии, – это заблокированный экспорт. Следовательно и оборотные деньги. Черное море – основной международный канал сбыта заблокированный россиянами. В настоящее время экстренно перестраивают все логистические цепочки на западную границу — по железной дороге. Чтобы продать то, что есть, и забросить крючки на будущие урожаи. Тем более что посевная, несмотря на угрозу обстрелов, уже началась.

На юге Одесщины настроение у аграриев, как и у большинства по стране – сеять. На поля уже понемногу выходит сельхозтехника в тех регионах, где тихо. Ни один из аграриев не питает иллюзий. Все понимают – год будет трудным и непредсказуемым. Основные проблемы — потерянные площади в Сумской, Донецкой и Черниговской областях, запчасти, которые производились в Харькове, Мелитополе и Мариуполе. Та топливо, которое рассчитывали закупить весной за счет продажи запасов зерна.

«Без портов такие вещи, как зерно, подсолнечное масло, а это 80% экспортной выручки. Мы без портов это сделать не можем», – отмечает аналитик аграрных рынков Андрей Ярмак.

«Есть в первую очередь проблемы с дизелем – его недостаточно. Уровень обеспеченности у нас колеблется от 20 до 40% и это плохо, но не критично. На старт посевной дизель есть», — говорит президент Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластена.

Но, несмотря на эти сложности, Украина не останавливается. Топливо, обещают, придет к нам уже в середине апреля, мастера в гаражах отлаживают тракторы, семена и средства защиты у нас есть. А государство максимально упростило все процедуры, связанные с налогообложением. Для украинцев посевная – это не просто технологический процесс, это еще один фронт и дезертиров на нем нет.

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