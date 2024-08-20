В Мирнограде будут разыскивать родителей, которые прячут детей от эвакуации

Некоторые родители пытаются скрыть, что их дети остались в городе, и сообщают, что они уже давно выехали.

В Мирнограде Покровского района Донецкой области планируют провести проверку домов из-за случаев, когда родители не сообщают о детях во время эвакуации.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника городской военной администрации Юрий Третьяк в интервью "Радио Свобода".

Третьяк заявил, что есть случаи, когда родители прячут детей во время эвакуации. Он сообщил, что в ближайшее время состоится совещание с полицией, на котором обсудят, как разыскать таких родителей и обнаружить их ложную информацию о выезде детей. Третьяк отметил, что будут проводить подомовый обход, особенно в районах города, которые постоянно подвергаются атакам.

Линия фронта проходит менее чем в пяти километрах от Мирнограда, где осталось около 16 тысяч человек. Руководитель городской военной администрации надеется, что к концу недели эта цифра снизится до десяти тысяч, но подчеркивает, что невозможно принудительно эвакуировать людей.

Он призвал жителей эвакуироваться как можно скорее, поскольку ситуация будет только ухудшаться.

"Жизнь под постоянными обстрелами, возможно, без воды и без света. Поэтому я обращаюсь к жителям Мирнограда и Мирноградской громады: не ждите. Лучше не будет", — сказал он.

Напомним, 19 августа руководитель ОВА Вадим Филашкин объявил о введении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00.

Также глава Покровской ГВА Сергей Добряк сообщил, что в Покровске на этой неделе может быть введена принудительная эвакуация детей из-за наступления российской армии. Российская армия приближается к Покровску и местным жителям осталась всего неделя-две для эвакуации. Сергей Добряк призывает в первую очередь семьи с детьми и пожилых людей не медлить с выездом, поскольку ситуация быстро ухудшается.

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