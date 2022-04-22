В многоэтажке Северодонецка нашли неразорвавшуюся авиационную ракету (фото)

В одном из домов Северодонецка Луганской области пиротехники обнаружили неразорвавшуюся авиационную ракету.

Авиационную ракету своевременно обнаружили пиротехники ГСЧС, которые проверяли многоэтажку на наличие остатков взрывоопасных предметов, которые покинули российские оккупанты.

Об этом сообщил в пятницу глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, бригада пиротехников отрабатывала потенциально опасные адреса в Лисичанске и Северодонецке. В восьми домах в Лисичанске неразорвавшихся взрывоопасных предметов они либо не нашли, либо это обнаруживались остатки реактивных снарядов от градов.

В Северодонецке же в одной из многострадальных многоэтажек в новых районах города найдены два артиллерийских снаряда 152 мм, один – 122 мм, а также неуправляемый реактивный снаряд С-8.

"Это следствие авиационной бомбардировки города. Все ВНП изъяты и обезврежены. Угрозы людям, которые остаются в квартирах и подвалах, нет", — говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты обстреливают Луганщину, из-под завалов удалось спасти пять человек.

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