"В моей смерти виноваты Путин и Шойгу": ВСУ нашли интересную записку в кармане погибшего оккупанта (фото)

Россиянин обращается к соотечественникам и призывает их не участвовать "в авантюрах плешивого деда".

Украинские военные нашли в кармане погибшего оккупанта записку, в которой в своей смерти россиянин просит винить диктатора Путина и его муртада Шойгу.

Фото опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Когда вы найдете эту записку, знайте, что в моей смерти виноваты наши командиры, но в первую очередь Путин и Шойгу, отправив меня и тысячи молодых ребят на убой как скот!", — говорится в записке.

Далее россиянин обращается к соотечественникам и призывает их не участвовать "в авантюрах плешивого деда".

"Эта война – не наша", – подытожил оккупант с украинской фамилией Костенко.

Фото прислал подписчик нардепа, воюющий на передовой / Фото: Алексей Гончаренко facebook

Раньше мы писали, что в Харьковской области нашли дневник оккупанта, в котором он описывал, как убивал и мародил.

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