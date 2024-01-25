"В моей смерти виноваты Путин и Шойгу": ВСУ нашли интересную записку в кармане погибшего оккупанта (фото)

Россиянин обращается к соотечественникам и призывает их не участвовать "в авантюрах плешивого деда".
Украинские военные нашли в кармане погибшего оккупанта записку, в которой в своей смерти россиянин просит винить диктатора Путина и его муртада Шойгу.
Фото опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Когда вы найдете эту записку, знайте, что в моей смерти виноваты наши командиры, но в первую очередь Путин и Шойгу, отправив меня и тысячи молодых ребят на убой как скот!", — говорится в записке.
Далее россиянин обращается к соотечественникам и призывает их не участвовать "в авантюрах плешивого деда".
"Эта война – не наша", – подытожил оккупант с украинской фамилией Костенко.
Раньше мы писали, что в Харьковской области нашли дневник оккупанта, в котором он описывал, как убивал и мародил.
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