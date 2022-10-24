В Молдове на фоне ударов РФ по Украине заговорили о дефиците электроэнергии

В Молдове заговорили о дефиците электроэнергии после того, как Украине пришлось остановить ее экспорт из-за обстрелов РФ по энергетическим объектам.

Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, передает NewsMaker.

По его словам, контракты на поставку электричества, заключенные Energocom, не смогут обеспечить все потребление с 7:00 до 23:00. В связи с этим жителей Молдовы призывают экономить.

"Я обращаюсь ко всем компаниям и бизнесу – отключайте декоративное освещение, рекламу, меняйте часы работы, используйте генераторы там, где это возможно. Каждый из вас, так же как он построил свой бизнес, теперь может внести свой вклад, чтобы мы прошли этот период", – высказался министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы.

В то же время, он заверил, что пока никаких отключений электроэнергии не планируется и страна уже ищет новых поставщиков.

До этого Молдова получала 30% электроэнергии от Украины. С 13 октября Румыния начала поставлять электроэнергию в республику. Однако поставки из Румынии не полностью покрывают 30% электроэнергии, которые Молдова ранее получала от Украины.

Заметим, что после массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением в Украине сложная. Граждан призывают максимально сократить электропотребление.

Прежде всего, энергетики призывают: в пиковые часы вечером и утром свести его к минимуму электропотребления, а также не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Напомним, представитель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что на фоне российской агрессии в Украине и после того, как три ракеты РФ нарушили воздушное пространство Молдовы, власти инициируют приобретение систем противовоздушной обороны (ПВО).

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