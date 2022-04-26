В Молдове назвали ситуацию в Приднестровье внутренним противостоянием, а Украина не исключает наступления оттуда

В Молдове назвали ситуацию в Приднестровье внутренним противостоянием, а Украина не исключает наступления оттуда

Провокация с непредсказуемыми последствиями: в непризнанной никем в мире Приднестровской республике уже в третий раз за два последних дня заявляют о взрывах и переводят свою территорию – на самый высокий уровень террористической угрозы.

Из-за ситуации в непризнанном Приднестровье Молдова созывает Совет безопасности, а Россия привычно делает вид, что ни при чем, однако, Генштаб Вооруженных сил Украины еще с начала месяца не отвергал наступления оттуда, об этом говорится в ТСН.

«Сегодня война идет между нами и всей Европой, они ополчились на нас как стая собак», – такая пропаганда из местных СМИ ежедневно лилась в уши жителям непризнанной никем в мире республики Приднестровья – узкой растянутой долины, попытавшейся отделиться от Молдовы в начале девяностых.

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Сегодня МВД самопровозглашенной территории заявило, что радио, ретранслировавшее российские волны взорвали, два взрыва прогремели с самого утра. Накануне из Тирасполя – столицы нелегитимной территории – сообщили о взрывах возле здания министерства госбезопасности. Сегодня в полдень о взрывах в военной части.

На выезде так называемого Приднестровья немедленно образовались огромные очереди. Это территория, где не просто остались крупнейшие в Европе российские военные склады в поселке Колбасное на границе с Украиной, а еще и находится контингент в 3 тысячи российских солдат, которых здесь называют — миротворцы.

Россию не раз просили вывести их оттуда — последний раз в 2018. На днях Минобороны России прямо заявило: стремится к контролю над югом Украины, чтобы получить выход на Приднестровье по суше. «Все время их спонсировал Газпром – снабжая газ. За двадцать лет они накопили астрономическую сумму долга – в 7.6 миллиардов долларов США», – заявляет бывший посол Молдовы в США Игорь Мунтеану.

В Приднестровской республике уже в третий раз за два последних дня заявляют о взрывах

Спикер Кремля выразил обеспокоенность происходящим в непризнанной республике, а президент Молдовы Майя Санду созвала Совет безопасности. После нее заявила: взрывы в Приднестровье – следствие внутреннего противостояния. «В отношениях между разными силами внутри региона есть напряжение, все заинтересованы в дестабилизации положения. Это подвергает Приднестровский регион опасности и создает риски для Молдовы. Мы осуждаем все провокации», – заявила Майя Санду.

С начала апреля в Генштабе вооруженных сил Украины не исключали наступления россиян со стороны Приднестровья, известно, что оккупанты готовили там аэродром и пытались, правда без больших успехов, вербовать наемников из местного населения.

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