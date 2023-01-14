В Молдове обнаружили обломки ракеты после массированного российского обстрела: фото

Пограничный патруль обнаружил обломки ракеты 14 января днем в районе границы с Ларгой (г. Брицене).
В Молдове в Бричанском районе, граничащем с Украиной, пограничники обнаружили обломки ракеты после массированного российского обстрела.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Молдова.
Отмечается, что пограничный патруль обнаружил обломки ракеты сегодня днем в районе границы с Ларгой (р. Брицене).
"Из-за обстрелов Украины IGPF реализовал план действий на чрезвычайных ситуациях и увеличил количество полицейских патрулей на границе с Украиной, наблюдая за воздушным пространством и зеленой полосой границы с Украиной", — говорится в сообщении.
Это уже не первый случай, когда во время масштабных ракетных обстрелов Украины в Молдове падают обломки ракет.
Напомним, 5 декабря на территории Молдовы возле города Бричень упала ракета. Ее остатки во фруктовом саду обнаружил молдавский пограничник во время масштабных ракетных обстрелов Украины.
Также в Молдове 31 октября в ходе террористических обстрелов Украины упала ракета, сбитая украинской зенитной системой. Она упала в северной части населенного пункта Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной.
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