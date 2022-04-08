В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы оккупантов "Z" и "V"

В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы оккупантов "Z" и "V"

В Латвии тем временем запретили праздновать День победы.

Страны мира осуждают враждебное вторжение России на территорию Украины, поэтому налагают соответствующие санкции на страну-агрессора и поддерживают украинцев.

В частности, Сейм Латвии запретил праздновать День Победы. Вместо этого, 9 мая в стране будут чтить память погибших от войны России против Украины.

В этот траурный день в Латвии запретят проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия, а 8-9 мая в стране запретят запускать фейерверки, пишет Delfi.

Тем временем в Молдове правительство запретило георгиевскую ленту, а также символы оккупантов "Z" и "V", которые используют российские военные во время враждебного вторжения в Украину, пишет Newsmaker.

Если же кто-нибудь в стране нарушит этот запрет, то будет платить штраф. Физическим лицам грозит штраф до 9 тысяч леев ($490) или до 60 часов общественных работ, а юридическим – штраф до 18 тысяч леев ($980).

Напомним, Верховная Рада 1 апреля приняла законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики и признает Россию государством-террористом.

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