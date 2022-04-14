В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы Z и V: коммунисты будут оспаривать закон

В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы Z и V: коммунисты будут оспаривать закон

Документ инициировала пропрезидентская партия "Действие и солидарность".

Парламент Молдовы во время заседания 14 апреля принял в последнем чтении законопроект о запрете георгиевской ленты, а также символов Z и V.

Об этом сообщает молдавское издание Point.md.

Законопроект инициировала проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), поддерживающая президент Майю Санду. Документ поддержали 53 депутата парламентского большинства. Он вступит в силу после подписания Санду.

Отмечается, что речь идет о запрете символики и атрибутов, пропагандирующих войну России против Украины, а также военные преступления и преступления против человечества.

УНИАН

Изготовление, распространение, продажа и публичное использование этих символов будут наказываться штрафами в размере до 28,7 тыс. грн или до 60 часов общественных работ.

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"В условиях войны в Украине участились случаи использования на территории Республики Молдова символов, используемых в этой войне, поддерживающих агрессию, оправдывающих и прославляющих ее. Использование таких символов косвенно пропагандирует войну, ведет к социальной напряженности и создает предпосылки для разжигания межнациональной розни", – заявил депутат и автор положений Лилиан Короп.

В свою очередь депутаты от "Блока коммунистов и социалистов" заявили, что будут обжаловать закон в Конституционном суде, пишет издание NewsMaker.

Глава коммунистов Владимир Воронин, выступая с трибуны парламента, назвал инициативу PAS "позором" и спел строчку из песни "Нет в Молдове семьи такой, где не было бы своего героя".

Как сообщалось, в столице Кыргызстана Бишкеке начали бороться с водителями, приклеившими на свои автомобили наклейки с буквой Z в знак поддержки российских оккупантов в Украине. С нарушителей взыскивают штраф, а машину отправляют на штрафстоянку.