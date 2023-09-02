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В МОН ответили, отправят ли учеников в этом году на дистанционку

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В МОН ответили, отправят ли учеников в этом году на дистанционку

В Украине стартовал учебный год / Фото: Pexels

Школы сегодня активно готовятся к таким ситуациям.

В Украине 1 сентября стартовал новый учебный год. В Минобразования не исключают, что школьникам придется перейти на дистанционную форму обучения.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона.

Вероятность смешанного обучения спровоцирована тем, что Россия, как и в прошлом, будет обстреливать энергетическую инфраструктуру нашего государства осенью и зимой.

"Мы ожидаем, как и предупреждает правительство и Минобороны, возможные обстрелы энергетической инфраструктуры, в связи с чем могут быть отключения электроэнергии", – заявил Сташков.

По его словам, школы на сегодняшний день активно готовятся к таким ситуациям. В частности, в учебных заведениях покупают и подключают генераторы.

"Если у школы нет генераторов, будут вынуждены перейти на дистанционную форму, чтобы ученики имели доступ к образованию", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что в Киеве разразился очередной языковой скандал с участием учительницы. Она разговаривала на русском с детьми, а также призвала их к пониманию того, что в школе двое новых преподавателей – женатый мужчина и "маленькая девочка".

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Дата публикации
Просмотры
86
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