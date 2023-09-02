В МОН ответили, отправят ли учеников в этом году на дистанционку

Школы сегодня активно готовятся к таким ситуациям.
В Украине 1 сентября стартовал новый учебный год. В Минобразования не исключают, что школьникам придется перейти на дистанционную форму обучения.
Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона.
Вероятность смешанного обучения спровоцирована тем, что Россия, как и в прошлом, будет обстреливать энергетическую инфраструктуру нашего государства осенью и зимой.
"Мы ожидаем, как и предупреждает правительство и Минобороны, возможные обстрелы энергетической инфраструктуры, в связи с чем могут быть отключения электроэнергии", – заявил Сташков.
По его словам, школы на сегодняшний день активно готовятся к таким ситуациям. В частности, в учебных заведениях покупают и подключают генераторы.
"Если у школы нет генераторов, будут вынуждены перейти на дистанционную форму, чтобы ученики имели доступ к образованию", — подчеркнул чиновник.
Напомним, что в Киеве разразился очередной языковой скандал с участием учительницы. Она разговаривала на русском с детьми, а также призвала их к пониманию того, что в школе двое новых преподавателей – женатый мужчина и "маленькая девочка".
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