В моргах Днепра более 1,5 тысяч трупов российских солдат: их никто не хочет забирать

В моргах Днепра более 1,5 тысяч трупов российских солдат: их никто не хочет забирать

В горсовете призывают матерей погибших забрать тела.

В моргах города Днепра находятся более полутора тысяч трупов российских солдат, которых никто не хочет забирать.

Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко в интервью "Настоящее время".

По его словам, телами забиты четыре рефрижератора. Лысенко призвал российских матерей забрать погибших.

"Мы надеемся, что кто-то из русских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь... Как бы то ни было, но это чьи-то дети. Их выращивали матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей", — сказал заммэра Днепра.

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Напомним, в Днепре под российский ракетный удар по аэропорту попали пятеро спасателей. Все они находятся в больницах города с осколочными ранениями. "Самую тяжелую" пациентку, пресс-офицера ГСЧС Евгению Дудку, врачам удалось стабилизировать.

Пятерых ГСЧСовцев, попавших под ракетный обстрел в Днепре, спасают медики

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