В моргах города до сих пор остаются тысячи тел: какая ситуация в Мариуполе 1 июня

В моргах города до сих пор остаются тысячи тел: какая ситуация в Мариуполе 1 июня

Мариуполь разрушен оккупантами и превратился в кладбище. За месяц россияне похоронили в братских могилах по меньшей мере 16 тысяч местных жителей, а в моргах города остаются тысячи тел. Россия начала аннексию Мариуполя и выдает российские паспорта.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 31 мая.

В Мариуполе оккупанты начали "национализировать" бесхозную технику

Российские оккупанты в Мариуполе начали "национализировать" бесхозную технику. Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко. Как стало известно, все автомобили, которые нашли оккупанты в городе — поврежденные в результате обстрелов и целые — начали свозить на площадку рынка "Азовский".

Число погибших в Мариуполе неизвестно — в моргах города до сих пор остаются тысячи тел

Количество погибших в Мариуполе может быть гораздо больше. До сих пор местные власти называли число 22 тысяч человек. Но только в этом месяце на Старокрымском кладбище появилось 25 новых секторов, сообщают в горсовете. Тела убитых россиянами там укладывают в несколько слоев в длинные траншеи. А потом – "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения. Под завалами, на стихийных кладбищах и в моргах города до сих пор остаются тысячи тел.

Фото: Associated Press

"Запахло 90-ми": в Мариуполе официально появились "решалы" – чем они занимаются

В Мариуполе появились "решалы", которые за оплату разыскивают и возвращают жителям города их похищенное имущество. Скорее всего, захватчики просто продают награбленное владельцам слишком дорого. Так, если имущество жителя Мариуполя было разворовано, "вы идете к "правильному" человеку в так называемых райотделах так называемой милиции".

В Мариуполе оккупанты начали оформлять российские паспорта

В Мариуполе российские оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта. Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко. По его словам, для получения паспорта РФ гражданам сначала нужно получить справку о регистрации в Донецке. Уже потом в Новоазовске подать документы в так называемой миграционной службе ДНР.

Фото: Associated Press

На грани жизни и смерти: уникальное видео, как вертолеты долетели до заблокированной "Азовстали"

Появились уникальные кадры пролета украинских вертолетов в заблокированный Мариуполь, которые перебрасывали помощь защитникам города на "Азовстали". Операцию проводили специалисты ГУР Минобороны и полк "Азов". Соответствующий ролик, сделанный предположительно еще ранней весной, опубликовал официальный Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, Людмила Васильевна из Мариуполя 23 дня вместе с мужем находилась в оккупации. Все это время супруги скрывались в маленьком подвале семейного дома, пока тот не пострадал от бомбы.

Дом, в котором прожило 4 поколения – Людмила из Мариуполя о разрушенном доме своей семьи

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